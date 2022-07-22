Нефть подорожала на 1% на опасениях вокруг поставок

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли в пределах 1%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Поддерживают торги новости о ремонтных работах на трубопроводе Keystone на фоне в целом дефицитного рынка, а также коррекционная динамика после падения котировок днем ранее.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1%, до 104,9 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 97,26 доллара.
Объем поставок по трубопроводу Keystone североамериканской компании TC Energy снижен из-за проведения ремонтных работ. Компания при этом не уточняет сроки завершения работ и восстановления поставок в прежнем объеме. Ожидания снижения поставок нефти поддерживает котировки.
Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль после падения стоимости нефти днем ранее. Удешевление этого вида сырья в ходе торгов четверга превышало 5% из-за опасений возможной рецессии и снижения спроса.