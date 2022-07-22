О нас

Нефть подорожала на 1% на опасениях вокруг поставок

Нефть подорожала на 1% на опасениях вокруг поставок Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли в пределах 1%.
Энергетика
22 июля 2022 г. 09:28
Нефть подорожала на 1% на опасениях вокруг поставок

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли в пределах 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Поддерживают торги новости о ремонтных работах на трубопроводе Keystone на фоне в целом дефицитного рынка, а также коррекционная динамика после падения котировок днем ранее.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1%, до 104,9 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 97,26 доллара.

Объем поставок по трубопроводу Keystone североамериканской компании TC Energy снижен из-за проведения ремонтных работ. Компания при этом не уточняет сроки завершения работ и восстановления поставок в прежнем объеме. Ожидания снижения поставок нефти поддерживает котировки.

Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль после падения стоимости нефти днем ранее. Удешевление этого вида сырья в ходе торгов четверга превышало 5% из-за опасений возможной рецессии и снижения спроса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tədarüklə bağlı narahatlıqlar fonunda neft 1 % bahalaşıb
Версия на английском языке Oil prices rise by 1% on supply concerns

Самое читаемое

Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс
15 июля 2022 г. 15:42
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
16 июля 2022 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi