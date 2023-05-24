Нефть подорожала на 1% на данных API

Мировые цены на нефть в среду утром продемонстрировали рост на 1% и более после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном падении недельных запасов этого сырья в США.

Мировые цены на нефть в среду утром продемонстрировали рост на 1% и более после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном падении недельных запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,03%, до 77,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,18%, до 73,77 доллара.

Несколькими часами ранее API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США: за неделю по 19 мая показатель упал на 6,8 млн баррелей, хотя прогнозировался рост на 0,5 млн.

Официальная статистика будет опубликована Минэнерго страны вечером. Аналитики теперь прогнозируют официальное уменьшение запасов, хотя пока и только на 0,9 миллиона баррелей.

Инвесторы обращают внимание и на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана днем ранее на Катарском экономическом форуме, который в преддверии заседания ОПЕК+ посоветовал спекулянтам на нефтяном рынке быть "осторожными".

Представители стран-членов ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.