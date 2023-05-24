О нас

Нефть подорожала на 1% на данных API

Нефть подорожала на 1% на данных API Мировые цены на нефть в среду утром продемонстрировали рост на 1% и более после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном падении недельных запасов этого сырья в США.
Энергетика
24 мая 2023 г. 09:05
Нефть подорожала на 1% на данных API

Мировые цены на нефть в среду утром продемонстрировали рост на 1% и более после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном падении недельных запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,03%, до 77,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,18%, до 73,77 доллара.

Несколькими часами ранее API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США: за неделю по 19 мая показатель упал на 6,8 млн баррелей, хотя прогнозировался рост на 0,5 млн.

Официальная статистика будет опубликована Минэнерго страны вечером. Аналитики теперь прогнозируют официальное уменьшение запасов, хотя пока и только на 0,9 миллиона баррелей.

Инвесторы обращают внимание и на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана днем ранее на Катарском экономическом форуме, который в преддверии заседания ОПЕК+ посоветовал спекулянтам на нефтяном рынке быть "осторожными".

Представители стран-членов ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке API-nin hesabatı neftin 1 % bahalaşmasına səbəb olub
Версия на английском языке Oil price rises 1% after API data

Самое читаемое

В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином
Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином
17 мая 2023 г. 20:59
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
19 мая 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi