Нефть подорожала до максимума с ноября 2014 года

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерсов нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила отметку в 81 доллар за баррель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьский фьючерс на бирже в Лондоне подорожал в понедельник на 3,4%, до 81,43 доллара за баррель. Последний раз цена североморской смеси была выше 81 доллара 12 ноября 2014 года.

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов выросла на 1,14%, до 71,89 доллара за баррель.

Цены на нефть ускорили темпы роста на фоне итогов заседания в Алжире министерского комитета ОПЕК+, отказавшегося пойти навстречу президенту США Дональду Трампу в вопросе увеличения добычи нефти ради снижения цен на нее.