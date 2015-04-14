 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Цена на нефть повысилась

    Стоимость нефти марки Brent выросла на 2,21% и составила 59,15 долларов/баррель

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,52% или 0,27 долларов и составила 51,91 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 2,21% или 1,28 долларов и составила 59,15 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 59 долларов/баррель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi