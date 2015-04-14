Цена на нефть повысилась

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,52% или 0,27 долларов и составила 51,91 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 2,21% или 1,28 долларов и составила 59,15 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 59 долларов/баррель.