Нефть подорожает во втором полугодии

Прогноз роста цен на нефть связан с ожиданием снижения глобальных запасов нефти в указанном периоде

Администрация энергетической информации США (EIA) ожидает роста цен на нефть во второй половине этого года и в следующем году.

Как сообщает Report со ссылкой на июльский отчет EIA, прогноз роста цен на нефть связан с ожиданием снижения глобальных запасов нефти в указанном периоде.

"Средняя цена нефти марки Brent в июне составила 40 долларов США за баррель. Это на 11 долларов выше, чем в среднем в мае, и на 22 доллара США выше, чем в апреле. В июне цены на нефть выросли из-за снижения глобального предложения в связи с сокращением добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и отмены карантина в нескольких регионах. Страны ОПЕК+ в июне объявили, что значительно сократят добычу и в июле", - говорится в отчете.

По прогнозам EIA, во II полугодии этого года средняя цена одного барреля сырой нефти марки Brent составит 41 доллар США, а в 2021 году - 50 долларов США. Прогноз на II полугодие выше предыдущего прогноза на 4 доллара США, а на следующий год - на 2 доллара США. К концу следующего года цена барреля нефти марки Brent вырастет до 53 долларов США.

Среднемесячная цена нефти марки WTI во II полугодии этого года прогнозируется в размере 38 долларов США, в 2021 году - 46 долларов США. Это на 2 доллара выше предыдущего прогноза EIA.