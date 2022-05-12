О нас
Аудио новости

Нефть подешевела в рамках коррекции

Нефть подешевела в рамках коррекции Мировые цены на нефть в четверг утром снизились более чем на 1% в рамках коррекции, инвесторы также оценивают данные по коммерческим запасам нефти в США.
Энергетика
12 мая 2022 г. 11:13
Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились более чем на 1% в рамках коррекции, инвесторы также оценивают данные по коммерческим запасам нефти в США.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,38%, до 106 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,57%, до 103,99 долларов.

В четверг утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после значительного роста днем ранее. Так, в среду удорожание "черного золота" достигало 5% на фоне статистики о снижении его добычи в США за неделю, а также уменьшения случаев заражения коронавирусом в Китае.

Кроме того, отрицательной динамике способствуют данные по коммерческим запасам нефти в США, которые за неделю выросли на 8,5 млн баррелей — до 424,2 млн. Эксперты, напротив, ожидали снижения показателя на 0,5 млн баррелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Oil falls in price

Другие новости из категории

Названы объемы добычи и экспорта газа из АЧГ и “Шахдениз”
Названы объемы добычи и экспорта газа из АЧГ и “Шахдениз”
12 мая 2022 г. 12:41
Госагентство: В апреле к энергосети подключены 267 предпринимателей
Госагентство: В апреле к энергосети подключены 267 предпринимателей
12 мая 2022 г. 12:29
Названы объемы добычи нефти с АЧГ и Шахдениз
Названы объемы добычи нефти с АЧГ и "Шахдениз"
12 мая 2022 г. 12:10
Азербайджан сократил переработку нефти
Азербайджан сократил переработку нефти
12 мая 2022 г. 12:09
AERA: Проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация
AERA: Проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация
12 мая 2022 г. 12:02
В этом году Азербайджан увеличил добычу газа более чем на 14%
В этом году Азербайджан увеличил добычу газа более чем на 14%
12 мая 2022 г. 11:51
Азербайджан в этом году сократил экспорт нефти более чем на 5%
Азербайджан в этом году сократил экспорт нефти более чем на 5%
12 мая 2022 г. 11:34
В этом году Азербайджан сократил добычу нефти на 409 тыс. тонн
В этом году Азербайджан сократил добычу нефти на 409 тыс. тонн
12 мая 2022 г. 11:34
Объемы поставок российского газа в Европу через Украину сократились на четверть
Объемы поставок российского газа в Европу через Украину сократились на четверть
12 мая 2022 г. 10:54
Цены на газ в Европе превысили 1 100 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1 100 долларов за тысячу кубометров
12 мая 2022 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi