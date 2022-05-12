Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились более чем на 1% в рамках коррекции, инвесторы также оценивают данные по коммерческим запасам нефти в США.

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились более чем на 1% в рамках коррекции, инвесторы также оценивают данные по коммерческим запасам нефти в США.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,38%, до 106 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,57%, до 103,99 долларов.

В четверг утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после значительного роста днем ранее. Так, в среду удорожание "черного золота" достигало 5% на фоне статистики о снижении его добычи в США за неделю, а также уменьшения случаев заражения коронавирусом в Китае.

Кроме того, отрицательной динамике способствуют данные по коммерческим запасам нефти в США, которые за неделю выросли на 8,5 млн баррелей — до 424,2 млн. Эксперты, напротив, ожидали снижения показателя на 0,5 млн баррелей.