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Нефть подешевела в рамках коррекции

Нефть подешевела в рамках коррекции Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снизились после роста в среднем на 3,5% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
8 декабря 2021 г. 09:29
Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снизились после роста в среднем на 3,5% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.22 (по бакинскому времени) февральские фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 0,28%, до 75,23 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,33%, до 71,81 доллара США.

На рынке нефти в среду наблюдается коррекционное снижение после роста цен в среднем на 3,5% торговым днем ранее, чему способствовало ослабление опасений по поводу распространения штамма "омикрон".

Однако, согласно данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, нефть может получить поддержку со стороны некоторых краткосрочных позитивных настроений благодаря признакам повышения спроса. "Импорт нефти в Китай в ноябре вырос до трехмесячного максимума в связи с выделением новых квот для нефтепереработчиков", — добавили эксперты.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 26 ноября на 3,09 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали роста показателя на 2,09 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.

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