Нефть подешевела в рамках коррекции после роста

Мировые цены на нефть в среду снизились после достижения максимума с 2014 года накануне.

Мировые цены на нефть в среду снизились после достижения максимума с 2014 года накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%, до 96,59 доллара США за баррель, майских — на 0,44%, до 93,43 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на 0,5%, до 91,44 доллара за баррель.

На рынке нефти в среду днем наблюдается коррекционное снижение цен после того, как торговым днем ранее котировки подскочили до максимума с сентября 2014 года, а цена ближайшего фьючерса нефти марки Brent преодолела отметку в 99 долларов за баррель, при этом за понедельник и вторник стоимость этой марки выросла на 3,5%.

Этому способствовало обострение ситуации вокруг Украины после решения президента России Владимира Путина о признании суверенитета "ДНР" и "ЛНР".

После этого ряд иностранных государств, в частности, страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести новые санкции.