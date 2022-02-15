Нефть подешевела в рамках коррекции после роста на 5% за последние три дня

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снизились после роста на 5% за три торговых дня.

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снизились после роста на 5% за три торговых дня.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,81% — до 95,73 доллара США за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI подешевели на 0,89% — до 94,62 доллара.

Такое ралли на нефтяном рынке было обусловлено нестабильным геополитическим фоном, что в результате могло сказаться на поставках топлива.

Тем не менее, стоимость "черного золота" может вернуться к росту, так как, по прогнозам аналитиков, спрос продолжает расти, в то время как глобальные запасы остаются на низком уровне.