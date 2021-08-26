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Нефть подешевела в рамках коррекции после роста на 3%

Нефть подешевела в рамках коррекции после роста на 3% Снижению цен на "черное золото" также способствует укрепление курса доллара
Энергетика
26 августа 2021 г. 09:46
Нефть подешевела в рамках коррекции после роста на 3%

Мировые цены на нефть коррекционно снижались в четверг утром после роста в среднем на 3% в течение трех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.07 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,69%, до 70,79 доллара США за баррель, октябрьских — на 0,48%, до 71,9 доллара США. Октябрьские фьючерсы на WTI также подешевели — на 0,85%, до 67,78 доллара США.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение после роста в среднем на 3% в течение предыдущих трех торговых сессий. Опасения инвесторов по поводу влияние пандемии COVID-19 все еще сохраняются. По словам аналитиков TD Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок может по-прежнему сталкиваться с препятствиями из-за штамма "дельта".

Снижению цен на "черное золото" также способствует укрепление курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличился на 0,05%, до 92,88 пункта.

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Версия на азербайджанском языке Neft korreksiya səbəbindən ucuzlaşmaqdadır
Версия на английском языке Oil falls in price after rising by 3%

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