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Нефть подешевела в ожидании заседания ОПЕК+

Нефть подешевела в ожидании заседания ОПЕК+ Мировые цены на нефть снизились в четверг днем, в то время как инвесторы на рынке предпочитают уходить от риска в ожидании нового заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
30 сентября 2021 г. 16:46
Нефть подешевела в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть снизились в четверг днем, в то время как инвесторы на рынке предпочитают уходить от риска в ожидании нового заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%, до 77,58 доллара США за баррель, ноябрьских — на 0,58%, до 78,18 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,74%, до 74,8 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются третью торговую сессию подряд. Началось это после выхода данных о запасах этого сырья в США. Показатель за минувшую неделю неожиданно вырос на 4,6 млн баррелей, до 418,5 млн баррелей. В связи с этим дополнительную важность приобретает заседание альянса ОПЕК+, запланированное на 4 октября.

Аналитик Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что ОПЕК+ навряд ли станет менять параметры увеличения добычи нефти, и это окажет поддержку ценам.

Дополнительное давление на стоимость сырья оказывает дорогой доллар. С начала недели он укрепился к евро почти на 1%, достигнув максимума с прошлой осени, равно как и индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США). Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой и недоступной в пересчете на другие валюты.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+ toplantısı ərəfəsində neft ucuzlaşdı
Версия на английском языке Oil prices fall in anticipation of OPEC+ meeting

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