О нас

Нефть подешевела в ожидании статистики о количестве буровых установок в США

Нефть подешевела в ожидании статистики о количестве буровых установок в США Мировые цены на нефть снизились в пятницу — доллар укрепляется, а инвесторы ожидают публикации статистики американской нефтегазовой компании Baker Hughes.
Энергетика
12 августа 2022 г. 15:18
Нефть подешевела в ожидании статистики о количестве буровых установок в США

Мировые цены на нефть снизились в пятницу — доллар укрепляется, а инвесторы ожидают публикации статистики американской нефтегазовой компании Baker Hughes.

Как передает Report, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,17%, до 98,43 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,48%, до 92,94 доллара за баррель.

По данным торгов, доллар укрепляется к евро на 0,29%. Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой и недоступной в пересчете на другие валюты.

Кроме того, позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 29 июля их число сократилось на семь – до 598 агрегатов.

09.33

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились в рамках коррекции после двухдневного роста.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустились на 0,47%, до 99,13 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 93,87 доллара.

В пятницу нефть дешевела в рамках коррекции после двух дней роста. Так, за два предыдущих дня нефть марки Brent подорожала на 3,39%, марки WTI — на 4,2%.

Рост стоимости "черного золота" обусловлен рядом причин. Например, позитивной динамике способствовал доклад ОПЕК, в котором сообщается, что нефтяные запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития в июне были ниже средних пятилетних значений на 261 млн баррелей. Кроме того, Международное энергетическое агентство сообщило, что повысило прогноз по спросу на нефть в мире — до 99,7 млн баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oil prices go down as part of correction 
Версия на азербайджанском языке Neft korreksiya çərçivəsində ucuzlaşıb

Самое читаемое

Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
6 августа 2022 г. 12:36
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана обыграла Казахстан
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана обыграла Казахстан
6 августа 2022 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi