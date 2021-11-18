Нефть подешевела в ожидании притока из стратегических запасов

Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают находиться в "красной" зоне на сохранении ожиданий дополнительного притока этого сырья из стратегических запасов крупных стран, при этом "медведи" не могут окончательно продавить отметку в 80 долларов США за

Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают находиться в "красной" зоне на сохранении ожиданий дополнительного притока этого сырья из стратегических запасов крупных стран, при этом "медведи" не могут окончательно продавить отметку в 80 долларов США за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 15.19 (по бакинскому времени) январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,3%, до 80,04 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на WTI опустились на 0,36%, до 77,27 доллара США за баррель.

Нефть Brent достигла 80 долларов США за баррель в конце сентября, впервые с 2018 года, и с тех пор держалась выше, и только в среду цены опустились ниже этой планки. После этого "быки" и "медведи" боролись за отметку, так, утром марка была снова дешевле 80 долларов США.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что цены на нефть продолжают снижаться из-за "растущих ожиданий высвобождения нефти из резервов США".

Кроме того, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на South China Morning Post сообщило о том, что на виртуальном саммите президент США Джо Байден попросил китайского лидера Си Цзиньпина высвободить часть стратегических резервов нефти. Однако официально информация об этом пока не подтвердилась. Наконец, ранее в четверг СМИ также сообщили, что США сделали аналогичные предложения еще и Индии, Корее и Японии.

Аналитик отметил, что "сообщения о том, что президент Байден попросил Си Цзиньпина высвободить нефть из резервов, может быть сигналом о потенциально скоординированных действиях на фоне растущего недовольства среди ключевых стран-потребителей".