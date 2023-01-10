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Нефть подешевела в ожидании действий ФРС США

Нефть подешевела в ожидании действий ФРС США Мировые цены на нефть во вторник утром снизились на сомнениях инвесторов в прекращении ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Энергетика
10 января 2023 г. 09:32
Нефть подешевела в ожидании действий ФРС США

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились на сомнениях инвесторов в прекращении ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report, свидетельствую данные торгов и СМИ.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%, до 79,13 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,59%, до 74,19 доллара.

Нефть подешевела, так как ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США "затмили" оптимизм по поводу восстановления спроса в Китае, передает агентство Bloomberg.

Дело в том, что в понедельник два должностных лица ФРС заявили, что регулятору, скорее всего, придется поднять учетную ставку выше 5%, а затем удерживать этот уровень в течение некоторого времени.

"Нам просто придется сохранять решимость", - сказал глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. По его словам, ФРС намерен бороться с высокой инфляцией, и это требует дальнейшего повышения банковских ставок.

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