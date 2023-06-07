Нефть подешевела примерно на 0,5%

Мировые цены на нефть снизились в среду утром примерно на 0,5%.

Мировые цены на нефть снизились в среду утром примерно на 0,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,55%, до 75,87 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,49%, до 71,38 доллара за баррель.

На прошлой неделе ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки. Это второе за год решение альянса о сокращении объемов добычи нефти в попытке повлиять на нефтяные цены.

Они сохраняют высокую волатильность после кризиса ряда банков в США и на фоне нарастающих опасений глобальной рецессии, которые вызывают опасения за спрос.