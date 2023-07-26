Нефть подешевела после выхода данных о неожиданном росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром продемонстрировали снижение после четырех торговых сессий роста. Рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США за неделю.

Мировые цены на нефть в среду утром продемонстрировали снижение после четырех торговых сессий роста. Рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США за неделю.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,41%, до 82,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 79,28 доллара.

Котировки прервали четырехдневный рост, за это время стоимость нефти выросла на по обеим маркам на 4,3% и 5,7% соответственно.

В ночь на среду API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США. Так, за неделю по 21 июля показатель неожиданно вырос на 1,3 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 2 млн.

Официальная статистика будет опубликована Минэнерго страны вечером. Аналитики теперь ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,4 млн баррелей, а также отчитается о динамике стратегических запасов, добычи нефти, запасов дистиллятов и бензина за прошлую неделю.