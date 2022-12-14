О нас

Нефть подешевела после роста в течение двух дней

Нефть подешевела после роста в течение двух дней Мировые цены на нефть в среду утром снизились после двухдневного роста.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 10:13
Нефть подешевела после роста в течение двух дней

Мировые цены на нефть в среду утром снизились после двухдневного роста.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25% - до 80,48 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 75,24 доллара. За понедельник и вторник стоимость нефти марки Brent увеличилась на 5,93%, марки WTI - на 4,52%.

В среду утром цены на нефть снизились после роста, обусловленного опасениями о снижении предложения этого вида сырья в свете сообщения TC Energy об остановке прокачки по трубопроводу Keystone Pipeline System из-за утечки. Также к увеличению цены "черного золота" привели перспективы роста спроса в свете ослабления коронавирусных ограничений на передвижение в Китае.

Кроме того, росту способствовала статистика из США. Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась до 7,1% с 7,7% месяцем ранее при прогнозе в 7,3%. Так, данные по инфляции негативно повлияли на курс доллара, удешевление которого традиционно подогревает спрос на "рисковые" активы, такие как нефть.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oil falls in price after rising for two days

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi