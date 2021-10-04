Нефть подешевела после роста до максимумов за 3 года

Цены на нефть эталонных марок снизились после подъема до максимальных уровней за последние три года на прошлой неделе.

Цены на нефть эталонных марок снизились после подъема до максимальных уровней за последние три года на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, трейдеры ждут итогов заседания ОПЕК+, которое состоится позднее в понедельник.

Некоторые аналитики полагают, что входящие в группу страны могут договориться о более значительном повышении добычи, чем обговаривалось ранее. Между тем эксперты Rystad Energy считают такой шаг маловероятным.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК подешевели на 0,11 доллара США (на 0,14%) - до 79,17 доллара США за баррель. В пятницу их цена выросла на 0,97 доллара США (на 1,2%) и составила на закрытие 79,28 доллара США за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на 0,12 доллара США (на 0,16%) - до 75,76 доллара США за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,85 доллара США (на 1,1%) и составила 75,88 доллара США за баррель, что является самым высоким уровнем с октября 2018 года.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц и достигло 428 установки. Таким образом, показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд.