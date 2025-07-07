Нефть подешевела после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи нефти в августе.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи нефти в августе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,44%, до $68 за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до $66,26.

В субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тыс. баррелей в сутки.