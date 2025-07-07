О нас

Нефть подешевела после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче

Нефть подешевела после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи нефти в августе.
Энергетика
7 июля 2025 г. 09:11
Нефть подешевела после решения восьмерки ОПЕК+ по нефтедобыче

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после встречи восьми стран ОПЕК+, на которой было принято решение об увеличении предельного уровня добычи нефти в августе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,44%, до $68 за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до $66,26.

В субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тыс. баррелей в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Neft “OPEC+” səkkizliyinin hasilatla bağlı qərarından sonra ucuzlaşıb

Другие новости из категории

Восемь стран ОПЕК+ в августе могут нарастить добычу
Восемь стран ОПЕК+ в августе могут нарастить добычу
5 июля 2025 г. 13:09
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
5 июля 2025 г. 08:57
Восемь стран ОПЕК+ обсудят план по добыче нефти на август
Восемь стран ОПЕК+ обсудят план по добыче нефти на август
5 июля 2025 г. 01:55
Saudi Aramco изучает возможность продажи активов в сфере энергетики
Saudi Aramco изучает возможность продажи активов в сфере энергетики
4 июля 2025 г. 20:50
Brent торгуется у $68,39 за баррель
Brent торгуется у $68,39 за баррель
4 июля 2025 г. 20:24
Азербайджан и Кыргызстан обсудили возможности сотрудничества в энергетическом секторе
Азербайджан и Кыргызстан обсудили возможности сотрудничества в энергетическом секторе
4 июля 2025 г. 15:48
Moody’s присвоило инвестиционный рейтинг ЗАО “Южный газовый коридор”
Moody’s присвоило инвестиционный рейтинг ЗАО “Южный газовый коридор”
4 июля 2025 г. 15:46
Президент Таджикистана: Необходима выработка единой стратегии энергетического рынка стран ОЭС
Президент Таджикистана: Необходима выработка единой стратегии энергетического рынка стран ОЭС
4 июля 2025 г. 15:22
Биржевые цены на газ в Европе выросли в пределах 1%
Биржевые цены на газ в Европе выросли в пределах 1%
4 июля 2025 г. 10:34
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $75
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $75
4 июля 2025 г. 09:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi