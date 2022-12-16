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Нефть подешевела после повышения ключевых ставок мировыми центробанками

Нефть подешевела после повышения ключевых ставок мировыми центробанками Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно снизились после повышения ключевых ставок центробанками мира.
Энергетика
16 декабря 2022 г. 09:41
Нефть подешевела после повышения ключевых ставок мировыми центробанками

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно снизились после повышения ключевых ставок центробанками мира.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37% - до 80,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 75,77 доллара.

В среду Федрезерв (ФРС) США объявил о повышении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых, при этом глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

В четверг были объявлены итоги очередных заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Оба регулятора повысили ключевые ставки на 50 базисных пунктов - до 2,5% и 3,5% соответственно. Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз по росту ВВП на 2023 год до 0,5% с сентябрьской оценки в 0,9%. Прогноз по инфляции был, напротив, повышен - на 2022 год до 8,4% с сентябрьских 8,1%, на 2023 год - до 6,3% с 5,5%, а на 2024 год - до 3,4% с 2,3%.

Так, ужесточение монетарной политики и повышение ставок в ответ на высокую инфляцию усиливает риски рецессии. В таких условиях спрос на энергоносители падает.

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Версия на английском языке Oil falls in price after global central banks raise key rates

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