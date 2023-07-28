Нефть подешевела после повышения днем ранее

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение после роста предыдущего дня. При этом котировки могут увеличиться пятую неделю подряд.

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение после роста предыдущего дня. При этом котировки могут увеличиться пятую неделю подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,55%, до 83,33 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,49%, до 79,7 доллара.

В четверг нефть росла в цене, причем впервые с 19 апреля Brent с поставкой в сентябре поднималась в стоимости выше 84 долларов за баррель, WTI - выше 80 долларов. По итогам недели котировки могут показать рост на 2,8% и 3,4% соответственно. А суммарно за пять недель нефть может подорожать примерно на 13% и 15% соответственно.

Последние экономические данные, включая ВВП США, говорят об устойчивости экономики, что… предполагает гораздо более оптимистичные перспективы спроса на нефть", - прокомментировал агентству Bloomberg рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун.

Согласно опубликованным в четверг данным, ВВП США во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год. Аналитики при этом прогнозировали увеличение американской экономики на 1,8%.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 28 июля. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на 7 - до 530 агрегатов.