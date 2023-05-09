Нефть подешевела после отчета компании Saudi Aramco

Мировые цены на нефть во вторник днем снизились более чем на 1% после выхода отчетности крупнейшей в мире нефтяной компании, Saudi Aramco.

Мировые цены на нефть во вторник днем снизились более чем на 1% после выхода отчетности крупнейшей в мире нефтяной компании, Saudi Aramco.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,35%, до 75,98 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,37%, до 72,14 доллара.

Помимо данных нефтяной компании, инвесторы также могли обратить внимание на макростатистику из Китая. Во вторник таможенное управление опубликовало данные о торговом балансе страны за январь-апрель. Экспорт Китая за отчетный период увеличился на 2,5%, однако импорт упал на 7,3%. Нефтяной рынок внимательно следит за экономическими показателями Китая, поскольку это один их крупнейших мировых импортеров нефти. Многие ожидают, что восстановление китайской экономики после политики "нулевого ковида" поднимет спрос на нефть.