О нас

Нефть подешевела почти на 1%

Нефть подешевела почти на 1% Мировые цены на нефть опустились почти на 1%.
Энергетика
17 февраля 2023 г. 09:11
Нефть подешевела почти на 1%

Мировые цены на нефть опустились почти на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,93%, до 84,35 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 77,73 доллара.

С начала недели эти котировки снизились на 2,4% и 2,6% соответственно. Негативно влияли в основном данные из США. По мнению экспертов, если не будет серьезных изменений в течение пятницы, котировки могут продемонстрировать снижение примерно на 2,5%.

Так, ранее американские власти сообщили, что планируют в апреле-июне продать 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва. А коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 16,3 млн баррелей.

Также отразился на ценах на нефть прогноз того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет поддерживать банковские ставки в экономике на высоком уровне более продолжительное время, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция хоть и замедляется, но остается заметно выше целевого уровня в 2%. В связи с этим говорили даже о перспективах рецессии, и это соответствующим образом негативно отражается на перспективах нефтяного спроса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices fall by almost 1%
Версия на азербайджанском языке Neft 1 %-ə yaxın ucuzlaşıb

Самое читаемое

Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В промквартале Гаджигабула произведено продукции на 44 млн манатов
В промквартале Гаджигабула произведено продукции на 44 млн манатов
10 февраля 2023 г. 17:35
Байрамов: Сегодня тысячи волонтеров из Азербайджана готовы поехать в Турцию
ФотоБайрамов: Сегодня тысячи волонтеров из Азербайджана готовы поехать в Турцию
11 февраля 2023 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi