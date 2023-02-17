Нефть подешевела почти на 1%

Мировые цены на нефть опустились почти на 1%.

Мировые цены на нефть опустились почти на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,93%, до 84,35 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 77,73 доллара.

С начала недели эти котировки снизились на 2,4% и 2,6% соответственно. Негативно влияли в основном данные из США. По мнению экспертов, если не будет серьезных изменений в течение пятницы, котировки могут продемонстрировать снижение примерно на 2,5%.

Так, ранее американские власти сообщили, что планируют в апреле-июне продать 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва. А коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 16,3 млн баррелей.

Также отразился на ценах на нефть прогноз того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет поддерживать банковские ставки в экономике на высоком уровне более продолжительное время, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция хоть и замедляется, но остается заметно выше целевого уровня в 2%. В связи с этим говорили даже о перспективах рецессии, и это соответствующим образом негативно отражается на перспективах нефтяного спроса.