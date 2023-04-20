О нас

Нефть подешевела почти на 1% после после публикации ФРС США "Бежевой книги"

Нефть подешевела почти на 1% после после публикации ФРС США "Бежевой книги" Мировые цены на нефть снизились почти на 1% в четверг утром после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила свою "Бежевую книгу" с комментариями об экономическом положении в стране.
Энергетика
20 апреля 2023 г. 10:28
Нефть подешевела почти на 1% после после публикации ФРС США Бежевой книги

Мировые цены на нефть снизились почти на 1% в четверг утром после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила свою "Бежевую книгу" с комментариями об экономическом положении в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,89%, до 82,38 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 78,46 доллара.

В "Бежевой книге" регулятор заявил о том, что за март-апрель экономическая активность в стране изменилась незначительно. После выхода комментариев, согласно CME Group, 83,7% аналитиков продолжают прогнозировать повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%, на заседании Федрезерва 2-3 мая. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil falls by almost 1% after publication of Fed’s Beige Book

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi