Нефть подешевела почти на 1% после после публикации ФРС США "Бежевой книги"

Мировые цены на нефть снизились почти на 1% в четверг утром после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила свою "Бежевую книгу" с комментариями об экономическом положении в стране.

Мировые цены на нефть снизились почти на 1% в четверг утром после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила свою "Бежевую книгу" с комментариями об экономическом положении в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,89%, до 82,38 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 78,46 доллара.

В "Бежевой книге" регулятор заявил о том, что за март-апрель экономическая активность в стране изменилась незначительно. После выхода комментариев, согласно CME Group, 83,7% аналитиков продолжают прогнозировать повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%, на заседании Федрезерва 2-3 мая. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.