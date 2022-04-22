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Нефть подешевела на возможном снижении спроса

Нефть подешевела на возможном снижении спроса Нефть подешевела в пятницу утром более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее, прежде всего в Китае.
Энергетика
22 апреля 2022 г. 10:28
Нефть подешевела на возможном снижении спроса

Нефть подешевела в пятницу утром более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее, прежде всего в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,2%, до 107,03 доллара США за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 102,52 доллара.

Нефтяные инвесторы в пятницу оценивают перспективы снижения спроса на "черное золото" на фоне вспышки коронавируса в Китае и, как следствие, усиления ограничений на передвижение в стране.

"Нефть снижается на ранних торгах в Азии, поскольку китайские коронавирусные ограничения и вызванное ими снижение мобильности сигнализируют о нормализации спроса на топливо, а следовательно, и на нефть", — отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

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