Нефть подешевела на возможном снижении спроса в Китае

Мировые цены на нефть снизились в понедельник днем более чем на 1% на опасениях за сокращение спроса на этот вид сырья в Китае.

Мировые цены на нефть снизились в понедельник днем более чем на 1% на опасениях за сокращение спроса на этот вид сырья в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,36% — до 120,35 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 119,97 доллара.

Цены снижаются на фоне новых случаев заболевания коронавирусом в Китае. Инвесторы опасаются, что рост заболеваемости может привести к вводу новых ограничений на передвижение, которые только недавно начали отменять. Так, из-за ограничений в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, спрос на этот вид сырья может значительно уменьшиться.

Кроме того, укрепление доллара негативно сказывается на нефтяных котировках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет уже пятый день подряд, с середины прошлой недели показатель вырос на 2,35%. Сейчас индекс растет на 0,58%, до 104,7 пункта. Удорожание нефти делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.