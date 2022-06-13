О нас

Нефть подешевела на возможном снижении спроса в Китае

Нефть подешевела на возможном снижении спроса в Китае Мировые цены на нефть снизились в понедельник днем более чем на 1% на опасениях за сокращение спроса на этот вид сырья в Китае.
Энергетика
13 июня 2022 г. 15:23
Нефть подешевела на возможном снижении спроса в Китае

Мировые цены на нефть снизились в понедельник днем более чем на 1% на опасениях за сокращение спроса на этот вид сырья в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,36% — до 120,35 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 119,97 доллара.

Цены снижаются на фоне новых случаев заболевания коронавирусом в Китае. Инвесторы опасаются, что рост заболеваемости может привести к вводу новых ограничений на передвижение, которые только недавно начали отменять. Так, из-за ограничений в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, спрос на этот вид сырья может значительно уменьшиться.

Кроме того, укрепление доллара негативно сказывается на нефтяных котировках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет уже пятый день подряд, с середины прошлой недели показатель вырос на 2,35%. Сейчас индекс растет на 0,58%, до 104,7 пункта. Удорожание нефти делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices fall amid possible decline in demand in China
Версия на азербайджанском языке Dünya bazarlarında neftin qiyməti düşüb

Другие новости из категории

Названа дата проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Великобритания
Названа дата проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Великобритания
13 июня 2022 г. 16:00
Добыча на месторождениях Куринской низменности за год выросла почти на 6%
Добыча на месторождениях Куринской низменности за год выросла почти на 6%
13 июня 2022 г. 14:54
Добыча на месторождении Кюровдаг превысила прогноз почти на 7 %
Добыча на месторождении "Кюровдаг" превысила прогноз почти на 7 %
13 июня 2022 г. 13:18
Добыча на месторождении ”Бинагади превысила прогноз на 7%
Добыча на месторождении ”Бинагади" превысила прогноз на 7%
13 июня 2022 г. 12:08
В прошлом году добыча нефти на месторождении “Балаханы выросла более чем на 10%
В прошлом году добыча нефти на месторождении “Балаханы " выросла более чем на 10%
13 июня 2022 г. 11:50
Цены на газ в Европе снизились в среднем на 1,8%
Цены на газ в Европе снизились в среднем на 1,8%
13 июня 2022 г. 11:38
Доходы ГНФАР от продажи прибыльных нефти и газа выросли более чем на 80%
Доходы ГНФАР от продажи прибыльных нефти и газа выросли более чем на 80%
13 июня 2022 г. 11:05
QatarEnergy и TotalEnergies подписали контракт в рамках СПГ-проекта
QatarEnergy и TotalEnergies подписали контракт в рамках СПГ-проекта
13 июня 2022 г. 11:02
ОАО «Азеришыг»: В Агстафе восстановлено электроснабжение
ФотоОАО «Азеришыг»: В Агстафе восстановлено электроснабжение
12 июня 2022 г. 23:05
TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения
TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения
12 июня 2022 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi