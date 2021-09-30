Нефть подешевела на росте ее запасов в США и укреплении доллара

Мировые цены на нефть несколько снизились в четверг утром, после значительного роста днями ранее, на данных о росте запасов "черного золота" в США и укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть несколько снизились в четверг утром, после значительного роста днями ранее, на данных о росте запасов "черного золота" в США и укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.31 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,29%, до 77,86 доллара США за баррель, ноябрьских — на 0,32%, до 78,39 доллара США; ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 74,75 доллара США за баррель.

Трейдеры обратили внимание на данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю неожиданно выросли на 4,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 1,7 миллиона баррелей. До энерговедомства аналогичные данные о росте запасов опубликовал Американский институт нефти (API).

Кроме того, с начала недели доллар укрепился к евро почти на 1%, достигнув максимума с прошлой осени, равно как и индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США). Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой и недоступной в пересчете на другие валюты.

"Укрепление доллара достигло уровня, который нельзя игнорировать", — сказал агентству Bloomberg партнер Again Capital LLC Джон Килдафф.