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Нефть подешевела на признаках снижения спроса

Нефть подешевела на признаках снижения спроса Мировые цены на нефть во вторник утром снизились, эксперты отмечают признаки сокращения спроса на данное сырье.
Энергетика
13 сентября 2022 г. 09:41
Нефть подешевела на признаках снижения спроса

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились, эксперты отмечают признаки сокращения спроса на данное сырье.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,28%, до 93,74 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,16%, до 87,64 доллара.

Во вторник утром динамика торгов на рынке "черного золота" отрицательная, поскольку в связи с признаками рецессии мировой экономики и ограничениями в Китае наблюдается снижение спроса на нефть.

"Мы не ожидаем устойчивого ралли в ближайшее время. Замедление роста во всех основных экономических блоках в течение некоторого времени указывало на более слабый спрос на нефть, и теперь это также видно в статданных по нефти. Китай в большей степени является причиной", — сообщили агентству Bloomberg аналитики Morgan Stanley.

Аналитики Mizuho Bank Ltd. полагают, что снижение цен на нефть может быть связано с переориентацией в преддверии публикации индекса потребительских цен в США. Годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.

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Версия на азербайджанском языке Neft yenə ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil drops on signs of lower demand

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