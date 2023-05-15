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Нефть подешевела на перспективах спроса и новостях о госдолге США

Нефть подешевела на перспективах спроса и новостях о госдолге США Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились на оценке перспектив мирового спроса на это сырье и ситуации с госдолгом США.
Энергетика
15 мая 2023 г. 10:00
Нефть подешевела на перспективах спроса и новостях о госдолге США

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились на оценке перспектив мирового спроса на это сырье и ситуации с госдолгом США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 0,66%, до 74,68 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 69,62 доллара.

Таким образом, снижением началась четвертая торговая сессия подряд, а за предыдущие три торговых дня стоимость нефти марки Brent снизилась на 4,28%, марки WTI - на 5,06%.

"Настроения на нефтяном рынке остаются негативными в связи с неопределенными перспективами спроса и опасениями по поводу потолка долга США", - сказал агентству Bloomberg глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

Рынки, в частности, продолжают оценивать перспективы нефтяного спроса, ожидая официальных данных о коммерческих запасах нефти в США от Минэнерго страны за неделю, завершившуюся 12 мая. А за неделю по 5 мая запасы нефти выросли на 3 млн баррелей (0,6%), до 462,6 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 0,9 млн баррелей.

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Версия на английском языке Oil falls on demand outlook and US government debt news

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