Нефть подешевела на перспективах снижения спроса в Китае

Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее со стороны Китая.

Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее со стороны Китая.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,58% — до 122,36 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 120,82 доллара.

Нефтяные инвесторы обеспокоены введением новых коронавирусных ограничений в Китае из-за выявления новых случаев заражения. Трейдеры полагают, что спрос на "черное золото" снизится.