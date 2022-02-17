Нефть подешевела на перспективах роста предложения

Мировые цены на нефть снизились в четверг утром, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке.

Мировые цены на нефть снизились в четверг утром, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,94% — до 93,92 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 92,75 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке "черного золота" на фоне успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

По мнению аналитиков, позитивные сдвиги в этих переговорах обеспечивают столь необходимое облегчение мировых цен на нефть, поскольку возможность ее новых поставок сокращает дисбаланс спроса и предложения.

"Хотя сделка еще не заключена, цены снижались на новостях о прогрессе и широком консенсусе в переговорах, поскольку это в конечном итоге может привести к добавлению на рынок 900 тысяч баррелей нефти в день к декабрю", — добавили эксперты.

Кроме того, трейдеры оценивают данные о росте запасов нефти в США за неделю на 1,1 млн баррелей, до 411,5 млн. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 1,6 млн баррелей.