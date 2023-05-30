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Нефть подешевела на ожиданиях развития ситуации вокруг потолка госдолга США

Нефть подешевела на ожиданиях развития ситуации вокруг потолка госдолга США Мировые цены на нефть во вторник утром продемонстрировали снижение, рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг потолка госдолга США.
Энергетика
30 мая 2023 г. 09:25
Нефть подешевела на ожиданиях развития ситуации вокруг потолка госдолга США

Мировые цены на нефть во вторник утром продемонстрировали снижение, рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг потолка госдолга США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,66%, до 76,59 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,47%, до 72,33 доллара.

Ситуация с переговорами по повышению потолка госдолга США остается одной из главных тем на рынках. По сообщению Белого дома, президент страны Джо Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по соглашению, призванному повысить потолок госдолга в стране и тем самым избежать дефолта.

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