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Нефть подешевела на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке

Нефть подешевела на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке Мировые цены на нефть в среду утром снизились на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке при увеличении добычи стран ОПЕК+.
Энергетика
4 июня 2025 г. 09:57
Нефть подешевела на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке

Мировые цены на нефть в среду утром снизились на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке при увеличении добычи стран ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,41% - до $65,36 за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до $63,13.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 мая снизились на 3,3 млн баррелей.

Официальные данные будут представлены управлением энергетической информации (EIA) Vинэнерго США вечером в четверг. Аналитики ожидают, что за неделю по 30 мая показатель сократился на 2,9 млн баррелей, до 437,5 млн.

В субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тыс. баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.

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