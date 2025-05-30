Нефть подешевела на ожидании встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром на ожидании встречи стран-участниц ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи.

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром на ожидании встречи стран-участниц ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25% - до $63,19 за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до $60,79.

В среду ОПЕК+ сохранил текущие параметры своего соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца следующего года. Организация также поручила секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год.

При этом в субботу планируется еще одна встреча, где соберутся только восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи нефти - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Делегаты, на которых ссылается агентство Reuters, ожидают, что на этом заседании "восьмерка" ОПЕК+ решит в июле по аналогии с маем и июнем увеличивать добычу на 411 тыс. баррелей в сутки.

А в пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 мая их число сократилось на 8 - до 465 установок.