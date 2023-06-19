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Нефть подешевела на опасениях по поводу спроса

Нефть подешевела на опасениях по поводу спроса Мировые цены на нефть в понедельник утром опустились примерно на 1,5%.
Энергетика
19 июня 2023 г. 09:11
Нефть подешевела на опасениях по поводу спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром опустились примерно на 1,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки оценивают перспективы поддержки экономики Китая, крупного импортера нефти.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,45%, до 75,5 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 70,92 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. На прошлой неделе власти неожиданно понизили ставки, а СМИ сообщили о намерении властей поддержать экономику страны. Теперь инвесторы ожидают во вторник решение центробанка Китая по основной учетной ставке, LPR (loan prime rate), которая находится на уровне 3,65%.

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