Нефть подешевела на опасениях о замедлении глобального роста экономики

Мировые цены на нефть снизились в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов.

Мировые цены на нефть снизились в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,10%, до 94,56 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,09%, до 88,61 доллара.

Рынки обрабатывают информацию, полученную из недавно опубликованного протокола заседания Федеральной резервной системы, и ожидают новых сигналов от регулятора. Часть участников заседания посчитала, что темпы повышения базисной ставки в ходе монетарной политики могут замедлиться, в то время как другая часть указала на целесообразность сохранения этой ставки на высоком уровне.

09.37

Мировые цены на нефть умеренно снизились в пятницу утром из-за усилившихся макроэкономических опасений.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,43%, до 96,17 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 90,12 доллара.

После публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США усилились опасения проблем с экономическим ростом в стране. Так, некоторые их участников заседания заявили, что по мере дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения учётной ставки. Но другие участники полагают, что для борьбы с инфляцией было бы так или иначе целесообразнее поддерживать эту ставку на высоком уровне.

Существует мнение, что такое ужесточение монетарной политики может вызвать замедление экономического роста в США, вплоть до рецессии. А это негативно повлияет на макроэкономические показатели, в том числе спрос на сырье, в глобальном масштабе.