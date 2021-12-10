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Нефть подешевела на опасениях инвесторов за спрос

Нефть подешевела на опасениях инвесторов за спрос Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились на опасениях инвесторов за спрос из-за ковидных ограничений в некоторых странах, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
10 декабря 2021 г. 09:34
Нефть подешевела на опасениях инвесторов за спрос

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились на опасениях инвесторов за спрос из-за ковидных ограничений в некоторых странах, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.22 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%, до 74,19 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 70,78 доллара США.

На рынке нефти в пятницу наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы опасаются за спрос на "черное золото". Некоторые страны сообщили о введении дополнительных ограничений на передвижение вследствие распространения коронавирусного штамма "омикрон".

Вечером в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США, которая также может повлиять на цены. За предыдущую рабочую неделю их число не изменилось и составило 467 агрегатов.

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Версия на азербайджанском языке İnvestorların tələblə bağlı narahatlığı fonunda neft ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil falling in price on investors’ fears for demand

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