Нефть подешевела на оценке по росту запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром опустились после прогноза Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю.

Мировые цены на нефть в среду утром опустились после прогноза Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46%, до 106,86 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 100,06 доллара.

Сдерживает котировки статистика API о росте запасов нефти в США. По данным института, запасы в стране за неделю по 15 июля выросли на 1,9 млн баррелей.

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут повышение запасов на 1,4 млн баррелей.

Сдерживает торги и коррекционная динамика после двух дней роста котировок. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как нефть за две торговые сессии суммарно подорожала примерно на 6% и 3% для нефти марок Brent и WTI соответственно.