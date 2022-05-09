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Нефть подешевела на неопределенности относительно санкций против РФ

Нефть подешевела на неопределенности относительно санкций против РФ Мировые цены на нефть упали почти на 3% в понедельник, в то время как инвесторы ожидают ясности в ситуации с шестым пакетом антироссийских санкций Евросоюза, которые предполагают введение ограничений на российскую нефть.
Энергетика
9 мая 2022 г. 16:46
Нефть подешевела на неопределенности относительно санкций против РФ

Мировые цены на нефть упали почти на 3% в понедельник, в то время как инвесторы ожидают ясности в ситуации с шестым пакетом антироссийских санкций Евросоюза, которые предполагают введение ограничений на российскую нефть.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,7% — до 109,38 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,91%, до 106,56 долларов.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

По данным агентства Bloomberg, постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти. В понедельник агентство со ссылкой на источники сообщило, что ЕС может ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает общерыночный отказ от рисковых активов в пользу надежных. Европейские биржи падают почти на 2%, фьючерсы Уолл-стрит — также примерно на 2%.

Тем временем, саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила на 50% цены на сырую нефть для Азии и стран Евросоюза на июнь. Цены для США были оставлены без изменений. Компания связывает снижение цен на нефть для Азии с сокращением спроса из-за вспышки коронавируса в Китае и введенных ограничительных мер.

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