Нефть подешевела на коронавирусных ограничениях в Китае

Мировые цены на нефть снизились вследствие продолжающихся коронавирусных ограничений в Китае.

Мировые цены на нефть снизились вследствие продолжающихся коронавирусных ограничений в Китае.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,02%, до 86,73 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - снизилась на 0,86%, до 79,42 доллара.

Рынки обращают внимание на ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и последующие ковидные ограничения, негативно влияющие на китайскую экономику и впоследствии на нефтяной спрос. Так, на выходных в стране были зарегистрированы первые почти за полгода смерти, связанные с коронавирусом.