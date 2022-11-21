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Нефть подешевела на коронавирусных ограничениях в Китае

Нефть подешевела на коронавирусных ограничениях в Китае Мировые цены на нефть снизились вследствие продолжающихся коронавирусных ограничений в Китае.
Энергетика
21 ноября 2022 г. 09:23
Нефть подешевела на коронавирусных ограничениях в Китае

Мировые цены на нефть снизились вследствие продолжающихся коронавирусных ограничений в Китае.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,02%, до 86,73 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - снизилась на 0,86%, до 79,42 доллара.

Рынки обращают внимание на ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и последующие ковидные ограничения, негативно влияющие на китайскую экономику и впоследствии на нефтяной спрос. Так, на выходных в стране были зарегистрированы первые почти за полгода смерти, связанные с коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Çində koronavirus məhdudiyyətlərinə görə neft ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil falls as coronavirus restrictions remain in place in China

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