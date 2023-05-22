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Нефть подешевела на фоне ситуации с госдолгом США

Нефть подешевела на фоне ситуации с госдолгом США Мировые цены на нефть в понедельник утром продемонстрировали снижение в ситуации неопределенности с американским госдолгом.
Энергетика
22 мая 2023 г. 09:17
Нефть подешевела на фоне ситуации с госдолгом США

Мировые цены на нефть в понедельник утром продемонстрировали снижение в ситуации неопределенности с американским госдолгом.

Как передает Report, об том свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,77%, до 75 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 71,13 доллара.

Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении предельного потолка величины государственного долга США. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отметил, что позже в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров по этому вопросу.

Сохраняющаяся неопределенность вокруг перспектив госдолга заставляет нефтяных трейдеров больше уходить от риска, что приводит к снижению нефтяных котировок.

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Версия на английском языке Oil prices fall while situation with US national debt remains tense

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