Нефть подешевела на фоне роста нефтяных запасов в США

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщения Американского института нефти (API) о значительном росте запасов нефти в США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,3 млн баррелей, что более чем в 9 раз превышает прогноз экспертов. Теперь инвесторы ждут официальную статистику о запасах от минэнерго страны. Согласно ожиданиям аналитиков, за неделю, завершившуюся 28 октября, они выросли на 1,013 млн баррелей или 0,21% - до 469,21 млн баррелей.

Кроме того, на нефтяные цены продолжает оказывать давление неопределенность относительно реализации алжирских договоренностей ОПЕК. Многие участники рынка сомневаются, что странам-экспортерам удастся согласовать меры для стабилизации рынка нефти. В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.

Согласно ожиданиям аналитиков Citi, мнение которых приводит агентство Bloomberg, цены на нефть, скорее всего, приблизятся к уровню в 45 долларов за баррель, если ОПЕК не сможет найти "разумное решение". В то же время котировки могут подняться до 55 долларов за баррель, если страны договорятся о заморозке или сокращении добычи.

Аналитическая группа Report отмечает, что нефть марки Brent подешевела до 47,70 доллара/баррель на фоне новостей о росте нефтяных запасов в США. Сейчас Brent торгуется по 47,85 доллара. Тем самым за последние 3 недели цены на нефть снизились на 6 долларов или более чем на 11%. К концу недели прогнозируется снижение цен до 45 долларов за баррель, а к концу года цены предположительно стабилизируются на отметке 40 долларов за баррель.