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Нефть подешевела на данных об увеличении запасов

Нефть подешевела на данных об увеличении запасов Мировые цены на нефть в среду утром снизились на данных Американского института нефти (API) об увеличении ее запасов, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
27 октября 2021 г. 09:14
Нефть подешевела на данных об увеличении запасов

Мировые цены на нефть в среду утром снизились на данных Американского института нефти (API) об увеличении ее запасов, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.40 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,49%, до 85,23 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,67%, до 84,09 доллара США за баррель.

По данным Американского института нефти (API), недельные запасы "черного золота" в стране выросли на 2,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста лишь на 1,7 миллиона баррелей.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за предстоящими переговорами между Ираном и Европейским союзом, которые в конечном итоге могут помочь возобновить ядерную сделку с Ираном.

Одним из главных событий для нефтяных трейдеров станет заседание ОПЕК+ на следующей неделе, в четверг. "На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, на котором участники обсудят, увеличивать ли добычу больше, чем запланировано в соответствии с текущим соглашением о поставках", — добавили эксперты.

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