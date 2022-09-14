Нефть подешевела на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне значительного роста ее запасов в США.

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне значительного роста ее запасов в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,52%, до 92,71 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 86,88 доллара.

По данным Американского института нефти API, за неделю, завершившуюся 9 сентября, коммерческие запасы нефти в США подскочили на 6 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 200 тыс.

Позднее в среду ожидается публикация доклада МЭА и статданных минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране за прошедшую неделю.