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Нефть подешевела на данных о запасах в США

Нефть подешевела на данных о запасах в США Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне значительного роста ее запасов в США.
Энергетика
14 сентября 2022 г. 09:31
Нефть подешевела на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне значительного роста ее запасов в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,52%, до 92,71 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 86,88 доллара.

По данным Американского института нефти API, за неделю, завершившуюся 9 сентября, коммерческие запасы нефти в США подскочили на 6 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 200 тыс.

Позднее в среду ожидается публикация доклада МЭА и статданных минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране за прошедшую неделю.

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