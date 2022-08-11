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Нефть подешевела на данных о резком росте запасов в США

Нефть подешевела на данных о резком росте запасов в США Мировые цены на нефть в четверг утром несколько снизились на новостях о достижении рекордных запасов этого сырья в США.
Энергетика
11 августа 2022 г. 09:13
Нефть подешевела на данных о резком росте запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько снизились на новостях о достижении рекордных запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%, до 97,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 91,55 доллара.

Понижательным фактором для рынка остаётся вчерашняя статистика из США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 августа, выросли на 5,5 млн баррелей, или на 1,3%, до 432 млн баррелей, хотя аналитики почти не ожидали роста запасов, которые теперь, таким образом, достигли самого высокого уровня в этом году.

Рынки также продолжают оценивают факторы, указывающие на рост предложения "черного золота". Так, например, компания "Транснефть" приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" через Украину в направлении Венгрии и Словакии.

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