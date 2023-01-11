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Нефть подешевела на данных API по запасам в США

Нефть подешевела на данных API по запасам в США Мировые цены на нефть в среду утром снизились на 1% после неожиданных данных API о сильном росте запасов сырья в США.
Энергетика
11 января 2023 г. 09:20
Нефть подешевела на данных API по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду утром снизились на 1% после неожиданных данных API о сильном росте запасов сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,91% - до 79,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1%, до 74,35 доллара.

Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 января подскочили сразу на 14,87 млн баррелей, в то время как аналитики, напротив, ожидали снижения на 2,4 млн баррелей.

Кроме того, во вторник вечером Минэнерго США опубликовало свои прогнозы по рынку нефти. Министерство понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2023 году до 100,48 млн баррелей в сутки, в 2024 году ожидает потребление на уровне 102,2 млн баррелей в сутки.

Прогноз средней добычи нефти в США на текущий год повышен на 70 тыс. баррелей в день - до 12,41 млн баррелей. В следующем году министерство ожидает добычу на уровне 12,81 млн баррелей в день.

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