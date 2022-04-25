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Нефть подешевела на 3% на ожиданиях снижения спроса в Китае

Нефть подешевела на 3% на ожиданиях снижения спроса в Китае Мировые цены на нефть упали в понедельник утром чуть более чем на 3% в свете усиления ожидания снижения спроса на сырье из-за распространения нового коронавируса в Китае, марка WTI уже дешевле 100 долларов США за баррель.
Энергетика
25 апреля 2022 г. 09:10
Нефть подешевела на 3% на ожиданиях снижения спроса в Китае

Мировые цены на нефть упали в понедельник утром чуть более чем на 3% в свете усиления ожидания снижения спроса на сырье из-за распространения нового коронавируса в Китае, марка WTI уже дешевле 100 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,02%, до 102,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,06%, до 98,95 доллара.

В субботу власти Пекина предупредили о возможном возникновении новых случаев заболевания COVID-19, а ожидаемые в связи с этим новые социально-экономические запреты могут повлечь за собой заметное снижение спроса на сырье в Китае — крупнейшем импортере нефти.

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