Нефть подешевела на 3% на ожиданиях снижения спроса в Китае

Мировые цены на нефть упали в понедельник утром чуть более чем на 3% в свете усиления ожидания снижения спроса на сырье из-за распространения нового коронавируса в Китае, марка WTI уже дешевле 100 долларов США за баррель.

Мировые цены на нефть упали в понедельник утром чуть более чем на 3% в свете усиления ожидания снижения спроса на сырье из-за распространения нового коронавируса в Китае, марка WTI уже дешевле 100 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,02%, до 102,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,06%, до 98,95 доллара.

В субботу власти Пекина предупредили о возможном возникновении новых случаев заболевания COVID-19, а ожидаемые в связи с этим новые социально-экономические запреты могут повлечь за собой заметное снижение спроса на сырье в Китае — крупнейшем импортере нефти.