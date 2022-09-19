Нефть подешевела на 2% на рисках вокруг спроса

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению в пределах 2%, продолжает сдерживать котировки дорогой доллар. При этом рынки оценивают перспективы вокруг спроса на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению в пределах 2%, продолжает сдерживать котировки дорогой доллар. При этом рынки оценивают перспективы вокруг спроса на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,69%, до 89,81 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,96%, до 83,1 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,5%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 110,08 пункта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступны при покупке в другой валюте.

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Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли за счет ряда факторов со стороны спроса и предложения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,58%, до 91,88 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 85,06 доллара.

На нефтяной спрос положительно влияет ослабление коронавирусных ограничений в крупнейшем импортере нефти — Китае.

В то же время инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения предложения "черного золота" на фоне предстоящего ввода эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России.