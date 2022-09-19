О нас

Нефть подешевела на 2% на рисках вокруг спроса

Нефть подешевела на 2% на рисках вокруг спроса Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению в пределах 2%, продолжает сдерживать котировки дорогой доллар. При этом рынки оценивают перспективы вокруг спроса на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.
Энергетика
19 сентября 2022 г. 15:30
Нефть подешевела на 2% на рисках вокруг спроса

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению в пределах 2%, продолжает сдерживать котировки дорогой доллар. При этом рынки оценивают перспективы вокруг спроса на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,69%, до 89,81 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,96%, до 83,1 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,5%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 110,08 пункта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступны при покупке в другой валюте.

10.11

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли за счет ряда факторов со стороны спроса и предложения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,58%, до 91,88 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 85,06 доллара.

На нефтяной спрос положительно влияет ослабление коронавирусных ограничений в крупнейшем импортере нефти — Китае.

В то же время инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения предложения "черного золота" на фоне предстоящего ввода эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Neft tələb və təklifin təsiri ilə bahalaşıb
Версия на английском языке Oil surges on factors of supply and demand

Самое важное

В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
19 сентября 2022 г. 15:19
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
19 сентября 2022 г. 15:14
Джейхун  Мамедов: Крокодиловы слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
Джейхун  Мамедов: "Крокодиловы" слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
19 сентября 2022 г. 12:33
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
19 сентября 2022 г. 12:03
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
19 сентября 2022 г. 00:32
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
17 сентября 2022 г. 14:31
Раненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня
ФотоРаненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня
17 сентября 2022 г. 13:52
Еще двое военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
Еще двое военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
17 сентября 2022 г. 13:43
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью
МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью
16 сентября 2022 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi