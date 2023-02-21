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Нефть подешевела на 1% в ожидании "ястребиных" сигналов от ФРС США

Нефть подешевела на 1% в ожидании "ястребиных" сигналов от ФРС США Мировые цены на нефть во вторник утром опустились на 1% и более, в то время как инвесторы оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Энергетика
21 февраля 2023 г. 09:08
Нефть подешевела на 1% в ожидании ястребиных сигналов от ФРС США

Мировые цены на нефть во вторник утром опустились на 1% и более, в то время как инвесторы оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,08%, до 83,16 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,02%, до 76,62 доллара.

Внимание трейдеров направлено на политику Федрезерва, которая влияет на мировые сырьевые рынки, а также финансовые, к которым относится и торговля фьючерсами на нефть.

В среду ожидается публикация протокола февральского заседания регулятора, документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике. По данным CME Group, 81,9% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.

ФРС в прошлом году запустила цикл повышения ставки рефинансирования и в последний раз увеличила ее ранее в феврале. Ужесточение связано с высокой инфляцией, но в то же время это усилило на рынках опасения рецессии в мире, а значит, и снижения спроса на нефть.

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