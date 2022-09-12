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Нефть подешевела из-за возможного падения спроса

Нефть подешевела из-за возможного падения спроса Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились на перспективах уменьшения спроса на нее.
Энергетика
12 сентября 2022 г. 09:31
Нефть подешевела из-за возможного падения спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились на перспективах уменьшения спроса на нее.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,44%, до 91,52 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,64%, до 85,37 доллара.

Цены на "черное золото" находятся под давлением потенциального снижения спроса в связи с возможной рецессией мировой экономики. Такой сценарий подкрепляется ужесточением центробанков своей монетарной политики и повышением учетных ставок в борьбе с высокой инфляцией.

Кроме того, число случаев заражения коронавирусов в Китае, крупнейшем импортере нефти, продолжает быть там в центре внимания. Власти страны сохраняют ограничения на передвижение, снижая тем самым потребление бензина.

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Версия на английском языке Oil falls on possible drop in demand

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